A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está realizando a tradicional distribuição das cestas de fim de ano para seus trabalhadores. Ao todo, mais de 12 mil cestas estão sendo entregues, proporcionando uma celebração mais especial para os trabalhadores da empresa. A cesta deste ano inclui itens típicos das festas de fim de ano, como ave chester, lombo, pernil e uma bolsa térmica da Perdigão, garantindo aos trabalhadores uma refeição completa e prática para a ocasião.

As cestas podem ser retiradas no estacionamento da entrada leste (Jardim Paraíba). A distribuição ocorrerá até esta sexta-feira), das 7h às 15h. Têm direito à cesta os trabalhadores ativos admitidos até 30/11, os acidentados de trabalho com data de afastamento no ano vigente, os licenciados no último trimestre de 01/09 a 30/11 e as trabalhadoras em licença-maternidade.

Caso o trabalhador não possa retirar a cesta pessoalmente, ele deverá autorizar, por escrito e com a devida assinatura, um representante para fazer a retirada em seu nome. As cestas que não forem retiradas dentro do período estipulado serão doadas a instituições assistenciais, garantindo que nenhum item seja desperdiçado.



A empresa também distribuiu cerca de 5 mil brinquedos, da fabricante Estrela. A escolha dos itens foi feita com base na faixa etária das crianças.

Foto: Divulgação