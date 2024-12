O clima de festas de final de ano não foi suficiente para amenizar o tom das críticas do prefeito Rodrigo Drable (SD) a seus desafetos políticos. A três semanas de deixar o comando da Prefeitura de Barra Mansa, Drable utilizou uma entrevista ao programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço, na manhã de quarta-feira (dia 11), para alfinetar aqueles que, segundo ele, o traíram durante sua gestão.

“A decepção é algo constante quando se está em posição de destaque. Quando você está nesse lugar, é inevitável enfrentar decepções mais intensas, pois muitos se aproximam com interesses pessoais. Em 99% dos casos, você dedica tempo e esforço a pessoas em quem acredita, cria laços de amizade e, em troca, acaba sendo traído. Não vou citar nomes, mas todos sabem de quem estou falando”, declarou Drable.

Embora não tenha mencionado nomes, o prefeito indicou que suas críticas estavam direcionadas a Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), ex-presidente da Câmara Municipal e candidato derrotado nas eleições deste ano. “Eu ajudei essa pessoa em 2016 a se tornar um dos vereadores mais votados, dei suporte para que ela ganhasse destaque na Câmara e até no Estado. E essa pessoa teve a ousadia de me atacar da forma mais baixa possível. Essa decepção tem um preço, mas também ensina muito”, completou.

O prefeito também destacou as conquistas de sua gestão, apontando melhorias em diversas áreas e a recuperação econômica do município. “Saio de uma cidade que devia R$ 450 milhões e entrego uma cidade com a Santa Casa reformada, todas as unidades de saúde com médicos e salários pagos em dia. Hoje, há movimentação financeira saudável, uma realidade completamente diferente de quando assumi. Muitos problemas? Inúmeros. Mas também demos muitas soluções e deixamos caminhos para que Barra Mansa siga avançando nos próximos anos”, afirmou.

Rodrigo Drable ainda elogiou a parceria entre as cidades vizinhas e destacou a importância de manter a colaboração com o prefeito Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda. “Agora, as duas cidades estão com a casa organizada para que Neto e [Luiz] Furlani juntos possam fazer uma parceria histórica, sem concorrência predatória como no passado. Isso é histórico”, concluiu.

Futuros planos

Sobre o futuro, Rodrigo Drable revelou que ainda não tem planos concretos, mas afirmou estar otimista. “A partir de 1º de janeiro, sou um futuro desempregado, aguardando uma proposta de emprego. Muita coisa está sendo conversada, mas é o ‘patrão’ quem tem que anunciar. Garantia nenhuma, mas proposta tem um monte”, finalizou.

Críticas ao ex-prefeito de VR

Além de abordar desavenças políticas locais, Drable aproveitou a ocasião para atacar o ex-prefeito da Cidade do Aço, Samuca Silva (PSDB). “Durante a pandemia, tivemos que ajudar Volta Redonda, pois o prefeito não era o Neto, mas aquele maluco irresponsável que destruiu a cidade. Na área da saúde, Barra Mansa foi quem salvou Volta Redonda”, disparou.