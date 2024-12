A família de Vicente Baldino de Oliveira, de 70 anos, morador de Santa Rita de Cássia, distrito de Barra Mansa, está em busca do idoso, que desapareceu na última terça-feira (dia 10). Câmeras de segurança registraram Vicente caminhando em direção a uma área de mata que conecta o bairro Santa Rita de Cássia ao Vista Alegre e à cidade de Quatis.

Vicente, que tem Alzheimer, estava usando calça jeans azul, blusa branca, boné azul, tênis e uma blusa de frio azul sobre os ombros no momento em que foi visto pela última vez. A família informou que ele tem dificuldades de memória, lembrando apenas de momentos da adolescência, quando vivia em uma cidade do interior de Minas Gerais.

Mobilização nas buscas

Na quarta-feira (dia 11), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve no bairro Santa Rita de Cássia para apoiar as buscas por Vicente. Durante a visita, Drable encontrou-se com a família e colocou à disposição equipamentos e recursos para auxiliar na procura. A mobilização envolve familiares, amigos, vizinhos e voluntários da região.

Apelo da família

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Vicente entre em contato pelo telefone (24) 99833-5802 ou fale diretamente com a polícia.

Foto: Divulgação