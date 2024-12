Volta Redonda amanheceu em luto na terça-feira (dia 17) com a notícia do falecimento de Ubirajara de Oliveira Vaz, aos 84 anos, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR). Carinhosamente conhecido como Bira, ele morreu após complicações de saúde que o levaram a uma internação no Hospital da Unimed. Na última semana, havia se afastado temporariamente do cargo para cuidar da saúde.

O velório aconteceu na sede da AAP-VR, na Vila Santa Cecília, o local onde ele fez história, acolheu milhares de aposentados e transformou a entidade em referência nacional. O sepultamento foi realizado no Portal da Saudade, reunindo familiares, amigos, associados e admiradores para uma despedida emocionada.

Uma vida dedicada ao próximo

Ubirajara Vaz assumiu a presidência da AAP-VR em 1994, em um momento desafiador, com a entidade contando com apenas R$ 54 mil em caixa. Com visão administrativa, coragem e, principalmente, um coração generoso, ele elevou a Associação a outro patamar. “Com Bira, a AAP-VR virou uma potência”, relembrou emocionada Yedda Gaspar, presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro.

Sob a liderança de Ubirajara, a AAP-VR ampliou horizontes: foi construída uma sede médica moderna no bairro Nossa Senhora das Graças e o atendimento se expandiu para cidades vizinhas, como Pinheiral e Barra do Piraí. Hoje, são oito unidades ao todo.

Durante sua gestão, o acesso a serviços de saúde, lazer e entretenimento se tornou mais prático e acolhedor para aposentados, pensionistas e a comunidade em geral.

O legado de Bira ultrapassou os limites de Volta Redonda. Foi na Associação que surgiram os cálculos sobre a defasagem salarial dos aposentados e o embrião da CPI da Previdência, que revelou ao país a realidade do sistema.

Exemplo de liderança e generosidade

Para José Lúcio da Silva, que assume a presidência da entidade, Ubirajara foi muito mais do que um administrador competente. “Ele é o principal responsável pelo imenso crescimento da nossa Associação e pelo respeito que ela adquiriu nacionalmente”, declarou J. Lúcio.

O prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), também prestou homenagem:

“Bira foi referência em tudo que ousou fazer. Transformou a Associação em uma potência, orgulho para nossa cidade. Vá com Deus, meu amigo.”

A Prefeitura de Volta Redonda decretou três dias de luto oficial, reconhecendo a importância do trabalho de Ubirajara. Em nota, a administração municipal destacou que ele foi “fundamental para a valorização da terceira idade e exemplo para todo o país”.

O sentimento de perda ecoou entre líderes de diversas áreas. “Hoje perdemos uma das grandes personalidades de nossa cidade. Que Deus conforte os familiares e amigos”, afirmou Maycon Abrantes, presidente da Aciap-VR.

O Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) também lamentou a perda do presidente da AAP. “Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas. Ubirajara deixa um legado de trabalho árduo, ética e inspiração para todos. Que a família encontre conforto nas memórias e na grande contribuição que ele proporcionou durante sua jornada”.

Mais do que um líder, uma referência

Para a família e amigos próximos, a dor da partida é ainda mais profunda. O sobrinho Thiago Martins definiu o tio como um segundo pai:

“Ele foi uma referência de vida, sempre pensando em fazer o bem, em ajudar os mais necessitados. Volta Redonda perde um grande ser humano.”

Ubirajara deixa a esposa Irene Ribeiro Vaz, os filhos Eduardo e Aline, e milhares de órfãos simbólicos – os aposentados e pensionistas que encontraram, através dele, um espaço de dignidade e respeito. Seu legado vai muito além de números ou estruturas. Bira construiu uma Associação de portas abertas, com acolhimento e cuidado com os que dedicaram suas vidas ao trabalho e que, sob sua gestão, puderam desfrutar de um pouco mais de conforto e reconhecimento.