A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite do sábado (dia 21) um homem de 26 anos, acusado de envolvimento em um homicídio que vitimou um casal e uma criança em Paty do Alferes. Ele foi localizado duas horas depois do atentado, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os demais envolvidos conseguiram fugir.

O crime aconteceu por volta das 19h35, quando cerca de 15 traficantes, supostamente ligados ao Comando Vermelho, invadiram uma barbearia no bairro Arcozelo. Eles dispararam contra várias pessoas no local, deixando três vítimas fatais. Giliarde Costa Fontes, de 36 anos, Cosuelo Teixeira Vieira, de 40, e Diego Vieira Fontes, de apenas quatro anos, estavam dentro do estabelecimento e morreram no local.

Após o ataque, a Polícia Militar iniciou um cerco à região, resultando em um confronto armado. As equipes de segurança apreenderam diversos materiais, entre eles três fuzis (um 7.62 e dois 5.56), uma pistola calibre .380, munições de vários calibres, além de equipamentos táticos como coletes, balaclavas e luvas, indicativos de que os traficantes estavam bem preparados para o combate.

O veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado com várias perfurações de bala, possivelmente fruto da troca de tiros com os policiais. Além disso, a PM também localizou um carro de uma das vítimas, que estava estacionado em frente à barbearia e foi atingido durante o tiroteio.

A Polícia Civil, em conjunto com a PM, deu início às investigações e conseguiu identificar um dos suspeitos, que tem antecedentes criminais por ameaça e porte ilegal de armas. Ele foi levado para a 96ª DP, onde aguarda as próximas etapas da investigação.

Embora o suspeito tenha sido detido, outros envolvidos continuam foragidos.

Foto: Divulgação