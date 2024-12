O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) divulgou uma nota informando que o abastecimento de água no bairro Água Limpa está comprometido desde a noite de sábado (dia 21), devido a instabilidades no fornecimento de energia elétrica, causado pela concessionária Light. De acordo com o comunicado, os problemas elétricos continuam afetando a distribuição de água até a manhã deste domingo (dia 22).

O SAAE-VR explicou que está trabalhando em conjunto com a concessionária de energia para resolver a instabilidade e restabelecer o abastecimento regular de água o mais rápido possível. A autarquia pediu compreensão dos moradores e reiterou que o trabalho de normalização segue em andamento.

Foto: Reprodução