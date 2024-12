Uma mulher de 29 anos foi autuada por maus-tratos após ser flagrada deixando dois filhos, de 2 e 6 anos, trancados dentro de um veículo em frente a um shopping na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O fato ocorreu por volta das 19h15 do domingo (29) e só foi resolvido após a intervenção de uma guarnição da Polícia Militar.

Populares acionaram a polícia, informando que duas crianças estavam sozinhas dentro de um carro estacionado, com os vidros completamente fechados e protegidos por película, o que dificultava a visualização do interior. Chegando ao local, os agentes da Operação Volta Redonda Presente constataram a situação e conseguiram se comunicar com um dos menores, que estava chorando. Após orientações, a criança conseguiu abrir a porta do veículo e sair.

Enquanto aguardavam a chegada da mãe, a equipe policial permaneceu no local por cerca de 50 minutos, até que a mulher, identificada como mãe das crianças, apareceu. Ela informou que havia ido rapidamente ao shopping para comprar um chinelo e que não imaginava que os filhos ficariam tão agitados.

A mulher foi conduzida à 93ª DP (Volta Redonda), onde foi autuada pelo crime de maus-tratos, conforme o artigo 136 do Código Penal. Após ser ouvida, ela foi liberada, mas ficará responsável pelos cuidados das crianças. O caso também foi acompanhado por um conselheiro tutelar, que esteve presente na delegacia.

Foto: Divulgação/PM