A Polícia Militar, em conjunto com a 91ª Delegacia de Polícia, cumpriu na manhã desta segunda-feira (30) mandados de busca e apreensão de motocicletas envolvidas em manobras irregulares e perigosas realizadas na Serra da Beleza, em Conservatória, distrito de Valença, no último dia 25 de dezembro. O episódio causou desordem no local e medo entre os turistas da região.

Durante a operação, que visa combater a desordem e garantir a segurança pública, foram identificados quatro envolvidos nas ações. Até o momento, três motocicletas foram apreendidas. O quarto suspeito, que não estava no distrito no momento da ação, se apresentará à 91ª DP.

As manobras arriscadas, que haviam sido registradas por diversos populares, estavam assustando os visitantes e colocando em risco a segurança das pessoas na Serra da Beleza, um dos principais pontos turísticos da região. A polícia intensificou a operação após o ocorrido, com o objetivo de identificar os responsáveis e evitar novos incidentes.

Foto: Divulgação