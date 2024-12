A Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil aprovou projetos de pirotecnia para o Réveillon em 21 municípios do estado, após avaliação técnica. A inspeção é necessária para oferecer segurança aos espectadores dos eventos em 66 pontos de queimas de fogos programados para a virada do ano. Além da autorização da CFAE, a queima de fogos necessita também da fiscalização e aprovação do Corpo de Bombeiros, considerando o potencial risco de incêndio associado aos materiais utilizados. Nesta segunda-feira (30/12), os agentes também fiscalizaram e liberaram, junto com o Corpo de Bombeiros, as balsas do Réveillon de Copacabana, ancoradas no Porto do Rio.

“Nosso desejo é que essa festa grandiosa seja segura para todos os cidadãos fluminenses, na Capital ou no interior. Por Copacabana ser uma referência internacional, teremos um esquema especial com agentes de Segurança Pública distribuídos não só na orla, mas também no entorno. Além disso, vamos atuar em conjunto em todo o estado, para garantir a tranquilidade e a normalidade em mais um Ano Novo”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Os 66 endereços de queimas de fogos incluem festas públicas e em áreas privadas, como hotéis, clubes e condomínios. As equipes estiveram na capital e nos municípios de Angra dos Reis, Araruama, Areal, Arraial do Cabo, Miguel Pereira, Iguaba Grande, Macaé, Quissamã, Maricá, Niterói, São Francisco de Itabapoana, Paraty, Rio das Ostras, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia, Trajano de Moraes, Três Rios, Saquarema, Mangaratiba e Armação dos Búzios.

O trabalho vem sendo realizado desde o dia 5 de dezembro. Neste ano, uma das mudanças no trabalho foi a busca proativa da Polícia Civil pela fiscalização, entrando em contato com todas as prefeituras para identificar a possibilidade de realização da soltura de fogos, além de buscar informações em sites e redes sociais. Essa abordagem tem como objetivo, colaborar com a segurança e a prevenção de acidentes.

A CFAE é o órgão responsável pela fiscalização e autorização das queimas de fogos em todo o estado fluminense. O processo de avaliação se inicia com a entrega de um projeto de engenharia por empresa registrada e licenciada, contendo croqui com a classe e disposição dos fogos utilizados, distanciamento do público e a assinatura do engenheiro responsável, quando há a utilização de estruturas físicas de suporte aos artefatos.

Queima de fogos sem autorização é ilegal

De acordo com agentes da CFAE, também é preciso que um profissional técnico em pirotecnia acompanhe o momento do acionamento dos fogos. Até esta terça-feira (31/12), outras fiscalizações estão previstas.

A realização de queima de fogos sem autorização é ilegal e sujeita os responsáveis à aplicação de multas, apreensão do material e responsabilização criminal dos envolvidos, incluindo os responsáveis pelos locais e os fornecedores dos fogos.

Balsas de Copacabana aprovadas nesta manhã

O Corpo de Bombeiros vistoriou, nesta segunda-feira (30/12), as dez balsas que proporcionarão 12 minutos de queima de fogos durante a chegada de 2025 em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A inspeção, ocorrida na Ilha do Governador, checou as condições de segurança das embarcações que vão compor o show pirotécnico da virada do Réveillon. Segundo a organização do Ano Novo no Rio, a novidade é um show de luzes e sonoplastia para acompanhar os fogos.

Somente em Copacabana, 168 bombeiros, incluindo 77 guarda-vidas estarão na orla. A atuação também conta com 6 grupos de intervenção rápida (4 terrestres e 2 marítimos) e 20 postos de guarda-vidas ativados na orla. Equipes de combate a incêndio, socorro marítimo, salvamento e atendimento pré-hospitalar estarão estrategicamente posicionadas nas principais áreas de concentração de público.

“Estivemos na Ilha do Governador com a Diretoria Geral de Diversões Públicas e os oficiais analistas percorreram cada uma das 10 balsas, verificando o distanciamento entre os artefatos, o calibre, a inclinação e se o posicionamento estava conforme o layout que foi apresentado pelos organizadores. O resultado é que está em conformidade. A partir de agora, o próximo passo é a corporação emitir autorização para queima de fogos em Copacabana” afirmou o porta-voz dos Bombeiros, major Fábio Contreiras.