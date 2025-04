PF prende homem foragido há quase sete anos por homicídio, em Resende

A Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça desde maio de 2018 pela prática do crime de homicídio, no bairro Paraíso, localizado no município de Resende.

O homem de 54 anos foi preso em seu local de trabalho, por força do mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Resende/RJ. O trabalho de inteligência que resultou na localização e captura do foragido foi desenvolvido por policiais federais lotados no *Grupo de Capturas da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, enquanto as diligências locais foram realizadas pela *Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda/RJ*.

Após as formalidades decorrentes da prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.