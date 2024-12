O Volta Redonda realizou na manhã deste sábado (30), o último treino de 2024, no CT Oscar Cardoso. A diretoria do Esquadrão de Aço concedeu folga de dois dias aos jogadores e comissão técnica, para as festividades de ano novo.

A reapresentação será na quinta-feira (2). Hoje, o técnico Rogério Corrêa comandou um coletivo em campo, realizando diversas intervenções para ajustar a equipe.

Novidade no Esquadrão de Aço, o meia-atacante Chay se apresentou, passou pelos exames e realizou um trabalho à parte com a preparação física. O atleta, com passagens por Botafogo e Cruzeiro, foi anunciado nos últimos dias pelo tricolor de aço.

O volante Bruno Barra e o atacante Matheus Lucas, que passaram por cirurgias, fizeram um trabalho de transição. Eles retornam às atividades gradativamente.

