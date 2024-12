Um motorista de aplicativo, de 23 anos, foi vítima de roubo durante uma corrida no último domingo (dia 29), em Barra Mansa. O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua José Fagundes Pinto, no bairro Ano Bom, e envolveu três suspeitos, um dos quais estava armado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista relatou, em depoimento, que havia pegado os três indivíduos no bairro Colina, em Volta Redonda, com destino ao bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Durante o trajeto, o assaltante que estava no banco da frente sacou uma arma de fogo e ameaçou o motorista, ordenando que entregasse o veículo.

Além do carro, o assaltante levou R$ 300 em dinheiro do condutor. Os outros dois passageiros, que estavam no banco de trás, não se envolveram diretamente na ação, mas estavam no veículo durante o roubo.

A Polícia Civil de Barra Mansa investiga o caso.

Foto: Divulgação