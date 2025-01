Durante a manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Luiz Antônio Furlani Filho e Luciana de Oliveira Alves foram oficialmente empossados para os cargos de prefeito e vice-prefeita, respectivamente, do município de Barra Mansa, após vencerem com 48,10% dos votos as eleições de 2024. A sessão solene aconteceu na Câmara Municipal, no Centro, com a presença dos vereadores eleitos; da primeira-dama Joseane Ricarte; do ex-prefeito, Rodrigo Drable; da ex-vice-prefeita, Fátima Lima; do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardenberg; além de diversas autoridades.

A cerimônia, que pôde ser acompanhada virtualmente pelo canal da Câmara no Youtube, começou com apresentação e discurso de todos os vereadores. Em seguida houve a formação da Mesa Diretora para o ano de 2025. A composição eleita foi a seguinte: Paulo Sandro como presidente; Cristina Magno como 1ª vice-presidente; Marcell Castro como 2º vice-presidente; Jefferson Mamede, 1º secretário; e Casé, 2º secretário.

O ex-prefeito Rodrigo Drable cumprimentou os presentes e enalteceu toda a conjuntura atual. “Eu me sinto orgulhoso ao extremo por ver uma dupla preparada e qualificada para assumir os novos desafios. E essa composição da Câmara talvez seja a melhor de todos os tempos, o que será um esteio para o sucesso dessa cidade. Eu estarei sempre às ordens no que eu puder ajudar. Será uma honra servir vocês. Gratidão ao povo de Barra Mansa pela oportunidade de ter sido prefeito nos últimos oito anos”, expressou.

Ex-vereadora e com forte atuação na causa das pessoas com deficiência, a nova vice-prefeita do município, Luciana Alves, lembrou a importância do tema e destacou as pessoas que contribuíram para este momento em sua trajetória.

– Eu agradeço a Deus e a minha família, especialmente aos meus pais, que me ensinaram a amar o próximo, meu irmão, meu esposo, meu filho e minha filha. E Furlani, nós seremos uma grande dupla. Eu te admiro muito. Nós vamos seguir trabalhando. Barra Mansa será cada vez mais justa, inclusiva e um modelo para outras cidades – declarou Luciana.

Emocionado, Furlani agradeceu aos familiares, falou de sua longa trajetória na Câmara Municipal – de motorista a presidente da Casa – e destacou como o respeito e a valorização de cada ser humano será um dos símbolos de sua gestão.

– Eu comecei nesta casa aos 18 anos, como motorista. Fui subindo degrau por degrau, aprendendo a cada momento. Em 2012 eu fui eleito como vereador, foi uma surpresa naquele momento. Em seguida, fui secretário de Ordem Pública do prefeito Rodrigo em um momento difícil da cidade. Eu tenho gratidão a ele por todo o apoio que tem me dado. Nós colocamos a cidade no lugar com trabalho. Eu agradeço a cada vereador aqui, porque fazem parte da minha trajetória e do meu amadurecimento político – afirmou Furlani.

Também durante seu discurso, o novo prefeito falou da importância de um trabalho consistente e de como será sua atuação. “A gente nunca pode se acomodar. Vou trabalhar muito para cumprir o que foi falado na campanha. Destaco mais uma vez que saúde será prioridade total em nosso governo. No meu dia a dia estarei nos postos de saúde, nos hospitais, nos Cras, nas estruturas da Prefeitura. Pautas importantes serão discutidas na Câmara, mas eu sempre respeitarei o Legislativo. Poderemos divergir em muitas coisas, mas não no que se refere ao bem comum. O trabalho será nas ruas. Esse é o meu perfil. E com esse trabalho vamos entregar o que as pessoas querem. E quero deixar um recado para todos que estiverem sob meu comando: quem não gostar de gente não vai servir para trabalhar com o Furlani. O progresso nos aguarda, mas antes disso precisamos do trabalho”, concluiu o prefeito.

Nomeações

Em seguida, Furlani foi até ao Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (sede da Prefeitura) para realizar a assinatura da portaria de nomeação do procurador-geral do município, Cesar Catapreta; do secretário de Saúde, Sérgio Gomes; e do secretário de Administração e Modernização do Serviço Público, Gabriel Resende.

Foto: Felipe Vieira