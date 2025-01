Um incêndio em um automóvel na manhã deste sábado (dia 4) está gerando grandes transtornos no tráfego da Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Motoristas que passam pela região enfrentam uma fila extensa de veículos no sentido Rodovia Presidente Dutra, com muitos optando por retornar para evitar o congestionamento.

Até o momento, não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio. No local do acidente, ao menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estavam presentes, trabalhando para controlar as chamas e garantir a segurança de todos.

Mais informações em breve.