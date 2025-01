Um acidente envolvendo o tombamento de uma carga de óleo de soja no km 245 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, interditou a faixa da direita da via e causou transtornos ao trânsito na tarde deste domingo (dia 5), em Piraí. Felizmente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, o tombamento bloqueou parcialmente o tráfego, com os motoristas sendo direcionados para a faixa da esquerda. Por volta das 20h, a concessionária registrava três quilômetros de retenção entre os KMs 249 e 246. Ainda não há previsão para a liberação completa da rodovia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais