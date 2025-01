O Hospital Regional Zilda Arns, localizado no bairro Roma, em Volta Redonda, abriu um processo seletivo para preenchimento de diversas vagas de emprego em várias áreas. As oportunidades contemplam cargos como Auxiliar Administrativo, Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoaudiólogo e Maqueiro, com destaque para a inclusão de pessoas com deficiência entre os requisitos.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 26 de janeiro pelo site www.ideas.med.br. A seleção será feita por meio de análise curricular e entrevista, com o objetivo de identificar os profissionais mais qualificados para integrar a equipe do maior hospital do interior do estado do Rio de Janeiro.

O Hospital Regional Zilda Arns atende uma população de mais de 1 milhão de pessoas de 12 municípios da região, oferecendo serviços médicos de alta qualidade em uma unidade de grande porte. Com 237 leitos de internação, o hospital conta com 109 leitos de UTI adulto e 30 leitos de UTI pediátrica, sendo uma referência no atendimento de urgência e emergência para toda a região.

Os interessados devem acessar o site para obter mais informações sobre os requisitos e os procedimentos para a inscrição no processo seletivo.

Foto: Divulgação