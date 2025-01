Na segunda-feira (dia 6), foi publicada a lista dos classificados para o curso de ensino médio na FAETEC, localizada no bairro Santo Agostinho. A coordenação do Pré Vestibulinho Cidadão, vinculado ao Movimento Ética na Política (MEP), recebeu com alegria a notícia de que cinco alunos foram aprovados para a instituição. Além disso, foi informado que, no vestibulinho intensivo realizado em novembro e dezembro, 27 alunos optaram pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), com inscrições para os campi de Pinheiral e Volta Redonda. A lista de aprovados para o IFRJ será divulgada no próximo 13 de janeiro.

Mãe solo agradece emocionada

Os pais e responsáveis dos alunos classificados não esconderam a emoção ao enviar mensagens de agradecimento aos professores e à equipe do projeto. Flávia, mãe de um dos alunos aprovados, ressaltou a importância da dedicação de todos envolvidos. “Parabéns pra todos, gratidão aos professores e a todos que doaram seu tempo. A dedicação a esse projeto tão importante, que acolhe, incentiva e busca dar suporte aos alunos, faz toda a diferença na realização dos sonhos deles”, comentou.

Patrícia Vieira, mãe solo de um dos aprovados, também se emocionou ao agradecer. Ela enviou um áudio para os organizadores do projeto, destacando a relevância da presença dos pais nas escolas e o quanto a dedicação dos educadores contribui para o futuro dos jovens. “Eu nem conhecia o projeto e, como não tinha condições de pagar um curso, fui correndo no último dia e consegui inscrevê-lo. Meu filho é muito inteligente e fez a prova. Ficamos ansiosos e hoje veio a notícia da aprovação. Uma superação enorme e só tenho a agradecer aos professores e organizadores desse projeto maravilhoso. Meu coração está transbordando de alegria”.

