A Prefeitura de Itatiaia anunciou processo seletivo para vagas de Assistente Social, Auxiliar de Cuidador Social, Cuidador Social, Educador Social e Psicólogo que deverão atuar em programas e projetos do Sistema Único de Assistência Social de Itatiaia. São 92 vagas, e a seleção acontece em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público.

Os interessados devem procurar a sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, das 9h às 16h, preencher uma ficha de inscrição e apresentar documento de identificação com foto e dentro do prazo de validade, comprovante de residência, Carteira de Trabalho Profissional, Comprovante de escolaridade, Diploma de graduação, entre outros documentos. Será possível apenas uma inscrição por CPF.

A prefeitura convocará os selecionados para entrevista no dia 9, que acontecem nos dias 13, 14 e 15, e o resultado preliminar sai no dia 19 de janeiro, com a classificação final prevista para o 23 de janeiro e a convocação dos candidatos, no site da Prefeitura, no dia 24.

Serão reservadas vagas para a garantia de cota de 20% para candidatos afrodescendentes, conforme o previsto na Lei Municipal nº 442, de 28 de dezembro de 2005.