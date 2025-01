Um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um homem de 54 anos, identificado como Carlos José Machado de Castro, na noite da segunda-feira (dia 6), em Volta Redonda. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu violentamente contra um Renault Duster na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no bairro Aterrado.

O acidente ocorreu pouco depois das 22h, nas proximidades de um posto de combustíveis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo de Carlos José foi removido cerca de uma hora após o acidente e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços. O motorista do automóvel não se feriu.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias que levaram à colisão.

Foto: Reprodução