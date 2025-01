A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, iniciou a conscientização dos motociclistas para falar sobre os equipamentos com ruídos que vêm causando desconforto para a população. Na noite de terça-feira (dia 7), equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar promoveram uma blitz educativa nos bairros Santa Rosa e Boa Vista. O prefeito Luiz Furlani e o secretário de Ordem Pública Daniel Abreu acompanharam de perto a ação.

Abreu destacou que a medida é de extrema importância para levar informação aos condutores e garantir o bem-estar dos moradores. “Estamos abordando os motociclistas e mostrando a eles a importância de andar com os equipamentos regulares e devidamente habilitados, para que tenhamos um trânsito seguro, tanto para o condutor quanto para o pedestre. Neste primeiro momento, nossa ação consiste em alertar e promover a abordagem de maneira educativa, com o objetivo de acabar com a perturbação causada pelo barulho das motos”, frisou.

Furlani enfatizou que a iniciativa não tem caráter punitivo, contudo, medidas mais rígidas poderão ser adotadas. “Nessa blitz conscientizadora estamos explicando e conversando o que pode e não pode. Não está sendo feita apreensão e nenhuma outra forma de penalidade, apenas conscientizando que não se pode utilizar equipamentos adulterados. Iremos continuar essas ações e, se mesmo com essa iniciativa da Guarda com a Polícia Militar, não houver resultado, nós vamos adotar medidas mais duras”, ressaltou.

Projeto de lei

Na última segunda-feira (dia 6), o prefeito enviou uma mensagem à Câmara Municipal referente ao projeto de lei que proíbe a comercialização, a instalação e o uso de equipamentos para motocicletas que produzam ruídos acima do limite máximo permitido (fora das especificações do fabricante ou adulterados). A proposta visa combater o crescente incômodo que tem atingido principalmente as pessoas que residem próximo a vias de grande circulação.

