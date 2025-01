Na terça-feira (dia 7), o prefeito de Piraí, Pezão, recebeu representantes do Instituto Espinhaço, organização reconhecida por seus programas voltados à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. A reunião, realizada na sede da prefeitura, também contou com a presença do prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, município vizinho que faz divisa territorial com Piraí e compartilha parte da represa que abastece a região.

O encontro teve como objetivo discutir possibilidades de parcerias e explorar a viabilidade de implementar programas que beneficiem diretamente os moradores de ambas as cidades. Entre os temas abordados, destacou-se a importância de ações conjuntas para a preservação dos recursos naturais da represa e para a promoção do desenvolvimento sustentável na região.

Segundo Pezão, a parceria com o Instituto Espinhaço e com o município de Rio Claro é estratégica para garantir um futuro mais sustentável. “Essa foi a primeira de muitas conversas que teremos para trazer soluções inovadoras e transformadoras para a nossa região. Trabalhar em conjunto é essencial para proteger nossos recursos naturais e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou.

O Instituto Espinhaço apresentou algumas propostas iniciais e se colocou à disposição para aprofundar os estudos e alinhar ações específicas para Piraí e Rio Claro. A expectativa é que novos encontros sejam realizados em breve para avançar na construção de projetos estruturados e alinhados às demandas da região.

Sobre o Instituto Espinhaço

O Instituto Espinhaço é uma organização que atua no desenvolvimento de programas voltados à conservação ambiental, educação, e geração de oportunidades sustentáveis. A entidade já soma diversas iniciativas de destaque em todo o Brasil.