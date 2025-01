Reforçando o elenco, o Volta Redonda FC acertou, nesta quarta-feira (dia 8), a contratação do atacante Mirandinha. O atleta, que pertence ao Maringá e estava no Ypiranga-RS, assinou vínculo de empréstimo com validade até o final da Série B.

Nascido na cidade de São João do Ivaí (PR), Mirandinha tem 25 anos e começou a carreira como profissional atuando pelo Oeste. Ele ainda passou por Maringá, Figueirense, Londrina, Paysandu e Gyeongnam, do futebol sul coreano.

Mirandinha chega como o oitavo reforço do Voltaço para 2025. Anteriormente, o clube já havia confirmado as contratações do zagueiro Luis Cáceres, do lateral Cayo Tenório, do volante Pierre, do meia Luciano Naninho e dos atacantes Chay, Kelvin e Marquinhos.

