A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa recebeu na manhã desta sexta-feira (17), uma ambulância para atendimentos emergenciais na cidade. O veículo foi enviado em caráter emergencial pelo governo estadual, após o incêndio criminoso ocorrido na madrugada de ontem à unidade do Samu que estava estacionada no Parque da Cidade, no Centro.

O prefeito Furlani agradeceu o governador Cláudio Castro pela agilidade no auxílio prestado ao município.

“O resultado de uma boa parceria é aquele que impacta positivamente o maior número de pessoas. E tem sido assim para a população de Barra Mansa com o apoio que o governador Cláudio Castro tem dado ao nosso município. Diante de situações de crise e emergenciais, assim como na manutenção das atividades do dia a dia, ele tem se mostrado um grande amigo da nossa cidade. Agradeço o auxílio prontamente prestado, que assegura a recuperação e a manutenção da saúde de nossos munícipes”, destacou o prefeito.

Além da ambulância, Furlani imediatamente acionou o governador para reforço no policiamento da cidade, após o ataque entre facções criminosas rivais que resultou em três mortes, três feridos e veículos incendiados no Parque da Cidade.

“O governador Cláudio Castro também nos auxiliou, assim como o comandante do 28º (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Moisés Sardemberg, no aumento do policiamento no município. A Polícia Civil investiga o caso e já divulgou o retrato falado do principal suspeito pelo crime. Nossa Secretaria de Ordem Pública também atuou em todo o momento e deteve o suspeito de atear fogo nos veículos que estavam no Parque da Cidade”, acrescentou Furlani.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dos demais suspeitos envolvidos no crime, pode entrar em contato, de forma anônima, através do Disque Denúncia. O telefone é o 0300 253 1177.

Fotos: Chico de Assis