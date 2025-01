A equipe do setor de Serviço Social do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, está fazendo um apelo à população para ajudar a localizar os familiares de um paciente internado há mais de 20 dias na unidade. O homem, que se identificou como José Henrique da Silva, foi trazido ao hospital após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra, no dia 29 de dezembro de 2024.

José Henrique deu entrada no hospital sem nenhum documento de identificação e, devido ao acidente, apresenta dificuldades cognitivas, com falas confusas e desconexas. Ele também não tem noção do tempo e não consegue fornecer informações claras sobre sua identidade, cidade natal ou nomes de parentes, o que tem dificultado a identificação e o contato com sua família.

A direção do hospital solicita que, caso alguém reconheça José Henrique ou tenha informações sobre seus parentes, entre em contato com o setor de Serviço Social do HSJB. Os números disponíveis para atendimento são: (24) 3512-8303 ou (24) 99275-2154.

Foto: Divulgação