Planejar a instalação de uma Companhia Independente da Polícia Militar em Barra Mansa. Este foi o objetivo da visita do secretário estadual da PM, coronel Marcelo de Menezes, ao município. Ele foi recebido nesta quarta-feira, dia 22, pelo prefeito Luiz Furlani, no Parque da Cidade, de onde saíram para conferir as dependências do antigo Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), no bairro Bom Pastor. O local foi apresentado pelo chefe do Executivo como sendo o espaço propício para instalação da unidade de inteligência da PM no município.

Junto a eles estavam: o comandante da Polícia Militar do 28º Batalhão, tenente-coronel Moisés Sardemberg; o secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu; vereadores municipais e a imprensa local. O prefeito Furlani agradeceu a pronta resposta do estado aos últimos registros de violência na cidade, com o apoio prestado pelo governador Cláudio Castro e pelas forças de segurança.

“Estamos aqui para anunciar ações que visam melhorar a segurança pública na nossa cidade. Barra Mansa não será o quintal desses vagabundos. Agradeço todo o apoio do tenente-coronel Sardemberg; do nosso secretário estadual da Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo de Menezes; da Polícia Civil que avança com as investigações dos crimes ocorridos; do Poder Legislativo e de toda a nossa equipe empenhada nessa construção coletiva de Segurança Pública”, declarou Furlani.

O coronel Marcelo de Menezes ressaltou a importância de se estabelecer um diálogo com as autoridades e que a determinação do governador Cláudio Castro é que as forças de segurança estejam junto aos prefeitos e municípios. “Trabalharemos em união para buscarmos soluções e criarmos pontes ao invés de muros. Seremos duros nas respostas e tenho certeza que a soma de esforços trará bons frutos. Os últimos registros na cidade foram movimentações pontuais, mas que vamos agir de forma marcial para punir os responsáveis”, disse o secretário estadual, reforçando que “a proximidade da Polícia Militar com os municípios asfixia economicamente a atuação do tráfico de drogas nas cidades”.

O secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu, ressaltou que a expectativa é de que a Cia. Independente da PM esteja em funcionamento ainda este ano. “Ter essa unidade em nosso município significa uma resposta ainda mais rápida aos criminosos, além de impedir a atuação deles, pois teremos um serviço de inteligência da Polícia Militar mais próximo. O antigo CRIAAD oferece uma estrutura já adaptada para a instalação. Esperamos que a nova unidade esteja em funcionamento ainda em 2025”, concluiu o secretário.

Foto: FOLHA DO AÇO