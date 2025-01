Um caminhão se envolveu em um acidente embaixo da Ponte Pequitito Amorim, no bairro Niterói, na manhã desta quarta-feira (dia 22). Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, o caminhão estava carregado com cilindros de ácido clorídrico e, por conta do impacto, houve vazamento de um gás tóxico.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local avaliando a situação, juntamente com a empresa que atua como seguradora da transportadora.

Ainda de acordo com a nota divulgada pela PMVR, não houve feridos e nem necessidade de interrupção na captação de água do Rio Paraíba do Sul.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.