Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Neto, realizaram na última segunda-feira (dia 22) a prisão em flagrante de um homem de 35 anos, acusado de roubo. O crime ocorreu durante a madrugada, em frente ao Hospital São João Batista, no bairro Colina.

A vítima, um homem de 53 anos, relatou à polícia que, enquanto passava pelo estacionamento do hospital, foi abordado por três homens, aparentemente em situação de rua. Os criminosos agrediram o homem e subtraíram seu celular, dinheiro e cartões bancários. A vítima imediatamente acionou a polícia, que, com base nas informações fornecidas, se deslocou até o local do crime.

Durante as diligências, os policiais conseguiram localizar e prender um dos suspeitos, ainda nas proximidades do hospital. Ele foi detido em flagrante delito e encaminhado à delegacia, onde responderá pelo crime de roubo. A investigação prossegue para identificar e prender os outros dois envolvidos no crime.

Foto: Divulgação