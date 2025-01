Uma ação conjunta entre as Policias Civil e Militar resultou na prisão de um homem, de 29 anos, apontado como gerente do tráfico do bairro Areal, em Barra do Piraí. O alvo, acusado por diversos crimes, foi capturado por agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) e do 10º BPM na tarde da terça-feira (dia 21).

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas, violência doméstica contra a mulher e contra a filha, uma bebê de 2 meses de idade e cárcere privado. Além disso foi indiciado por estupro e roubo contra a mulher, que era obrigada a entregar todo o mês o benefício que recebe do Bolsa Família.

O indiciado possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foto: Divulgação