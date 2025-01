A Polícia Federal prendeu em flagrante, na quinta-feira (dia 23), um homem, de 30 anos, por estupro de vulnerável contra um menor de 11 anos durante um voo comercial que desembarcou no Galeão oriundo de Miami, nos EUA.

O agressor, um empresário brasileiro natural de Petrolina/PE, praticou ato libidinoso sem o consentimento da vítima para satisfazer seus desejos sexuais.

De acordo com o relato do menor à sua genitora – quando já estava afastado do agressor e em segurança na área de desembarque – o autor, durante o voo, se aproximou da vítima com diálogos a respeito de interesses comuns (jogos) criando confiança e um grau de possível constrangimento.

Após o desembarque no Rio de Janeiro, diligências efetuadas por policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) e as oitivas realizadas na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro (DCAV/PCERJ) – acompanhadas por profissionais habilitados – confirmaram os relatos da vítima e embasaram a prisão em flagrante do agressor.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar até 20 anos de reclusão.