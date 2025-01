Um casal foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (dia 29), em Piraí, após denúncias de maus-tratos a animais. O delegado da 94ª DP, Antonio Furtado, acompanhou pessoalmente a averiguação no bairro Sarole, após informações sobre uma cadela e seus filhotes em condições precárias.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou uma cadela com quatro filhotes de aproximadamente dois meses, aparentando desnutrição e cuidados inadequados. Segundo imagens recebidas pela polícia, a cadela estava amarrada com um cabo de eletricidade, impedindo-a de se movimentar pelo quintal, o que inclusive causou ferimentos em seu pescoço devido ao fio. O animal ainda ficava exposto ao sol e à chuva e os vizinhos, frequentemente, ouviam seu choro, indicando que também poderia estar sofrendo agressões.

A situação alarmante foi reforçada pela presença de veterinárias da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Agricultura de Piraí, além de membros da sociedade civil, que participaram da averiguação.

Após constatar o quadro de negligência, foi determinado que os tutores dos animais, uma diarista de 46 anos e seu companheiro, de 26 anos, fossem conduzidos à delegacia. Ambos foram presos em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, que podem resultar em pena de até 5 anos de prisão. O casal será encaminhado à Casa de Custódia do Roma, em Volta Redonda, onde passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (dia 30).

O delegado Antonio Furtado agradeceu às pessoas que realizaram a denúncia, ressaltando a importância da colaboração da comunidade para o combate à crueldade contra os animais. “A Polícia Civil está comprometida em proteger os animais em Piraí e garantir que casos como este não fiquem impunes”, afirmou.

Para quem quiser denunciar casos de maus-tratos a animais, a Polícia Civil de Piraí disponibilizou o WhatsApp da 94ª DP: (24) 98833-8159.

Fotos: Divulgação / Polícia Civil