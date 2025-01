A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, participou de uma reunião no Palácio Guanabara com prefeitas e prefeitos de diversos municípios fluminenses e o governador Cláudio Castro para discutir pautas estratégicas para o desenvolvimento de suas cidades.

O encontro, organizado pelo deputado federal Áureo Ribeiro, presidente estadual do Solidariedade, foi uma oportunidade para que a prefeita apresentasse as dificuldades financeiras do município e o plano de trabalho “Recupera Barra do Piraí”, além de debater projetos essenciais para o avanço da cidade, com foco em ações que impulsionem o potencial do município e melhorem a qualidade de vida dos barrenses.

Katia falou que o compromisso do governador com os municípios do estado, em especial, com os municípios do interior, vai ajudá-la a reconstruir o Barra do Piraí.

“Tivemos uma reunião muito produtiva e eu agradeço demais ao deputado Áureo Ribeiro por organizar e nos dar essa excelente oportunidade. O governador Claudio Castro tem se mostrado um parceiro dos municípios, em especial, dos municípios do interior. Ele já tem nos ajudado a reconstruir a nossa cidade e eu tenho certeza que fará muito mais”, destacou a prefeita.

O deputado Áureo Ribeiro afirmou que quando o Governo do Estado trabalha em parceria com os municípios, unindo forças, os resultados aparecem na vida das pessoas.

“Os investimentos chegam às cidades através do diálogo, da parceria e do compromisso de quem quer o melhor para todo o nosso Estado. Foi por isso que o governador Claudio Castro abriu espaço na sua agenda para receber os prefeitos do Solidariedade para escutar as demandas de cada cidade. Quando o Governo do Estado trabalha em parceria com os municípios, unindo forças, os resultados aparecem na vida das pessoas.”

A chefe do Executivo municipal reforçou a importância da parceria entre estado e município para que Barra do Piraí continue avançando e oferecendo melhores condições para os seus moradores.

“A prefeitura de Barra do Piraí e o Governo do Estado do Rio de Janeiro já são grandes parceiros. Juntos, vamos trabalhar ainda mais para que a nossa população volte a ter orgulho de ser barrense”, concluiu.