A Polícia Militar prendeu um homem de 56 anos no sábado (dia 1º), em Mendes, após encontrar um revólver e munições em seu veículo durante uma averiguação no bairro Morsing. A guarnição foi acionada por uma denúncia sobre um indivíduo armado a bordo de um Fiat Uno branco.

Ao abordar o suspeito, a PM encontrou o revólver calibre .32 e 49 munições calibre .380 escondidos no capô do carro. O homem, que afirmou que a arma era para sua segurança, foi preso e conduzido à delegacia de Mendes, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, conforme o artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

O acusado permanece preso à disposição da justiça.

Foto: Divulgação