A Polícia Militar prendeu no sábado (dia 1º), em Barra do Piraí, dois jovens, de 19 e 20 anos, supostamente envolvidos com o tráfico de drogas. A ação aconteceu por volta das 21h, no bairro Caixa d’Água, após informações sobre a movimentação de traficantes ligados à facção Comando Vermelho na região.

Guarnições do GAT (Grupo de Ações Táticas) realizaram um cerco na Rua Alfredo Costa, onde localizaram os suspeitos. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos tentaram se desfazer de uma sacola grande, arremessando-a para uma área de mata. A sacola foi recuperada pelos policiais e, dentro dela, foram encontrados 350 pinos contendo cocaína e 630 pedras de crack, totalizando 630 gramas de cloridrato de cocaína e 63 gramas de crack.

Após a apreensão das drogas, a dupla foi conduzida à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi autuada pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). O material foi encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação