O Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o Vasco da Gama, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em jogo da 7ª rodada do Campeonato Carioca. Com o empate, a equipe manteve a liderança da competição, com 13 pontos, à frente do rival carioca nos critérios de desempate.

O primeiro tempo foi marcado por muita marcação e poucas chances claras de gol. O Voltaço teve sua melhor oportunidade no início da segunda etapa, quando João Victor, zagueiro do Vasco, acabou marcando contra aos 7 minutos, após uma jogada de contra-ataque rápido.

Após o empate do Vasco com um pênalti convertido por Vegetti, o Volta Redonda não se abateu e seguiu pressionando. Aos 19 minutos, em outro contra-ataque bem executado, Bruno Santos fez uma pintura ao encobrir o goleiro Léo Jardim, colocando novamente o Voltaço à frente no placar.

No entanto, o Vasco reagiu nos acréscimos, quando Vegetti empatou a partida de cabeça, frustrando as expectativas da torcida do Volta Redonda, que viu o time quase garantir a vitória.

O próximo desafio do Vasco será na quarta-feira (dia 5), às 21h30, no Mané Garrincha, contra o Fluminense. Já o Volta Redonda enfrentará o Maricá na quinta-feira (dia 6), às 16h, no Raulino de Oliveira.

Foto: Reprodução