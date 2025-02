Sob a coordenação do delegado titular de Resende, Michel Floroschk, policiais civis da 89ª DP cumpriram, na tarde desta quarta-feira (dia 12), um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. A ação ocorreu na Rua Almirante Custódio de Melo, no bairro Nova Liberdade.

As investigações indicaram a participação do adolescente em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Com a conclusão das diligências, o Juizado da Infância e da Juventude determinou a busca e apreensão do menor.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos os cidadãos de boa vontade para a construção de um ambiente mais seguro em Resende.

Foto: Divulgação