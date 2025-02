A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, está em Brasília participando do Encontro dos Novos Prefeitos e Prefeitas, organizado pela Presidência da República. Acompanhada do deputado federal Áureo Ribeiro, do presidente da Câmara Municipal de Barra do Piraí, Rafael Couto, e do vereador Pedrinho ADL, a chefe do Executivo se reuniu com a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, e apresentou as dificuldades financeiras do município, solicitando o aumento dos recursos da saúde, em especial, o financiamento da Média e Alta Complexidade.

“Estamos em Brasília, aproveitando o Encontro dos prefeitos e prefeitas, para rodar os Ministérios na busca de investimentos para o nosso município. O deputado Áureo Ribeiro está abrindo portas para conseguirmos ajuda para reconstruir Barra do Piraí”, destacou.

Katia participou também, de uma reunião com o superintendente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Na pauta, a prefeita solicitou melhorias na BR-393, mais conhecida como Rodovia Lúcio Meira, principalmente, nas proximidades do distrito da Califórnia.

“Precisamos melhorar a Rodovia Lúcio Meira, principalmente, nas proximidades do distrito da Califórnia. Queremos uma via com melhor sinalização, iluminação e que traga mais segurança para os barrenses e todos que trafegam na via”, concluiu.

Foto: Divulgação