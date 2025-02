Uma mulher de 38 anos foi presa na noite desta quarta-feira (dia 12) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrada dirigindo embriagada e provocar um acidente na rotatória do viaduto de Resende, no bairro Paraíso, na altura do km 310 da Rodovia Presidente Dutra. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Por volta das 18h, a equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF foi acionada para atender a uma colisão entre uma Van M.Benz/Sprinter e um Fiat/Uno Vivace. Embora o motorista da van tenha sido submetido ao teste do etilômetro, com resultado negativo para embriaguez, a condutora do Uno e seu acompanhante estavam visivelmente embriagados. Segundo a PRF, a mulher, que estava encostada em uma mureta, exibia sinais claros de embriaguez, como fala enrolada, olhos vermelhos e forte odor de álcool. Ao ser questionada, ela confirmou que havia ingerido cerveja em Porto Real.

Submetida ao teste do etilômetro, o resultado foi 1,39 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que caracteriza o crime de embriaguez ao volante, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A condutora foi presa em flagrante e conduzida à 89ª DP (Resende), onde a ocorrência foi registrada.

Além do álcool, a mulher estava com uma cartela de remédio controlado, um ansiolítico do grupo dos benzodiazepínicos, cujos efeitos sedativos são potencializados quando consumidos junto ao álcool.

A embriaguez ao volante é considerada infração grave, e a partir de 0,34 mg/L de álcool, além da infração de trânsito, a prisão em flagrante é obrigatória, com penas de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir.

Foto: Divulgação/PRF