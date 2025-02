Um homem de 25 anos foi preso na quarta-feira (dia 12), em Resende, após ser flagrado portando uma pistola e quase R$ 4.300 em dinheiro. O fato ocorreu na Rua Manoel da Silva Torres, no bairro Cidade Alegria. A ação foi conduzida por policiais militares do 37º BPM, após denúncia anônima informando que um morador da área estaria em posse de uma arma de fogo.

Ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com o irmão do suspeito que, ao ser informado da denúncia, se dirigiu para chamá-lo. No momento em que o irmão entrou na residência, os policiais ouviram o som de algo sendo arremessado. Em seguida, o suspeito se apresentou à polícia e autorizou a entrada no imóvel para busca.

Durante a revista, foram encontrados R$ 4.285 em espécie e uma pistola calibre 9mm, que o suspeito havia jogado no quintal do vizinho. O caso foi encaminhado à 89ª DP (Resende), onde o suspeito foi autuado e preso pelo porte ilegal de arma de fogo e outros crimes relacionados.

Foto: Divulgação