Criada a partir de recursos federais viabilizados pelo deputado federal Marcelo Queiroz, a campanha de saúde pública voltada para animais e moradores da aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, vai garantir a prevenção e o combate a doenças infecciosas, como raiva, leptospirose e toxoplasmose. A ação, que acontece até sábado (dia 15), inclui vacinação, vermifugação e coletas de sangue, pelo e fezes dos animais; verificação do solo e da água do meio ambiente; e coleta de sangue dos indígenas e profissionais que trabalham no local.

– A aldeia Sapukai é a maior do Rio de Janeiro e conta com cerca de 450 indígenas e 200 pets, a grande maioria fruto de abandonos próximos às aldeias. A saúde pública começa pelo cuidado com todos os seres vivos. Esta campanha de zoonoses é um compromisso com a qualidade de vida das comunidades, prevenindo doenças e promovendo bem-estar para pessoas e animais. Seguiremos trabalhando por mais ações como essa, levando dignidade e proteção a todos – afirmou Queiroz.

O projeto Zoonoses em aldeias indígenas no Estado do Rio de Janeiro é fruto de uma grande parceria de instituições que são referência no Brasil: Fiocruz, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Paraná e Ministério da Saúde indígena. Também fazem parte o CRMV/RJ, o Grad e o movimento Baia Viva!