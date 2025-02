Uma operação policial realizada na noite de quarta-feira (dia 12) por agentes do GAT II do 28º BPM apreendeu armas, drogas e material relacionado ao tráfico de entorpecentes em uma residência no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. A ação ocorreu na Travessa Bernardo Manoel da Silva e ainda resultou na prisão de três pessoas, sendo duas mulheres e um homem.

A operação teve início após informações de que um indivíduo estaria traficando drogas e portando armas em sua casa. Chegando ao endereço indicado na denúncia, os policiais avistaram em um elemento, de 21 anos, parado em frente à residência. Segundo a equipe, ele não portava nada de ilícito e disse que estava no local para comprar maconha.

Um segundo indivíduo, de mesma idade, saiu do imóvel ao perceber a chegada da polícia. Com ele, foram encontrados quatro pedaços de maconha em sua mão, além de um celular. Ele confessou estar traficando e informou que uma outra residência era utilizada para armazenamento de drogas e armas. Com base nesta informação, os policiais seguiram para o local, na Rua Bernardo Manoel da Silva, onde encontraram as duas mulheres, uma idosa de 64 e uma jovem de 21 anos.

Uma delas, inicialmente, negou a presença de material ilícito, mas autorizou a revista e confirmou que o homem havia deixado uma bolsa com objetos suspeitos. Na bolsa, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas calibre 9mm, além de carregadores municiados, rádios comunicadores e outros itens, como aproximadamente 1000 ependorfs vazios. Além disso, foi encontrado um terreno próximo à residência com uma balança de precisão e mais ependorfs.

Os suspeitos foram levados para a 90ª DP, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas, conforme os artigos 33, 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03. Já o usuário foi ouvido como testemunha e liberado.

Foto: Divulgação