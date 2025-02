Na madrugada deste sábado (dia 15), um caminhão que transportava refrigerantes tombou na subida da Serra das Araras, em Piraí, na pista sentido São Paulo. O motorista, que sofreu ferimentos, precisou ser socorrido e levado para um hospital da região. Até o momento, o estado de saúde dele não foi divulgado.

Outros acidentes na Serra das Araras ao longo da semana

Na quarta-feira (dia 12), uma colisão lateral entre duas carretas causou grandes transtornos no trânsito, gerando um congestionamento de quase 10 km no sentido Rio de Janeiro. O tráfego foi liberado apenas após a remoção dos veículos, o que causou uma significativa retenção no fluxo de veículos.

Na quinta-feira (dia 13), outro acidente ocorreu na mesma via. Um caminhão, que transportava material de escritório e escolar, tombou após um problema nos freios, conforme relato do motorista à polícia. O acidente, que aconteceu por volta das 10h05, foi seguido por uma ação criminosa. Indivíduos ainda não identificados se aproximaram do local, pararam seus carros e começaram a saquear a carga, que estava avaliada em aproximadamente R$ 300 mil. A Polícia Civil está investigando o caso.

Foto: Divulgação/PRF