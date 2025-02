Uma mulher de 35 anos foi flagrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite da sexta-feira (dia 15) conduzindo um veículo “clone” pela Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Os policiais da 7ª Delegacia da PRF abordaram o Fiat Argo, com placas de Duque de Caxias/RJ, na altura do km 311 da pista sentido São Paulo, em frente à AMAN, durante controle e orientação de trânsito devido ao fluxo intenso.

Como o veículo não estava no nome da motorista, e sim no de um homem, os agentes questionaram sobre a procedência do automóvel. Segundo a PRF, a mulher alegou ser professora de dança e disse que teria alugado o carro de um particular para trabalhar como motorista de aplicativo, mas não soube dar informações sobre a pessoa com quem ela teria alugado.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi verificado que todos os itens de identificação estavam adulterados, contatando tratar-se de um “clone”. Não foi possível se chegar ao veículo original.

Diante do exposto, com base no artigo 311 do CTB – Adulteração de Sinal Identificador de Veículo – a ocorrência foi apresentada na 89ª DP (Resende) para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis, ficando o veículo apreendido para realização de perícia aprofundada. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil.

De acordo com levantamentos realizados pela Polícia Rodoviária Federal, em 48 horas foram recuperados cinco veículos e cumpridos três mandados de prisão pelas equipes da 7ª Delegacia.

Foto: Divulgação/PRF