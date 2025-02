Por conta de uma forte onda de calor em Angra dos Reis e região, com sensação térmica chegando aos 50 graus, a Prefeitura decidiu reduzir temporariamente o horário das aulas nas escolas municipais que ainda não possuem ar-condicionado.

A medida valerá de 17 a 21 de fevereiro e tem o objetivo de garantir o bem-estar dos alunos e dos profissionais da educação. Nesse período, a merenda escolar continuará sendo oferecida e não haverá prejuízo no aprendizado, pois todo conteúdo previsto será dado normalmente aos estudantes. As escolas climatizadas seguirão com horários de funcionamento sem alteração.

Novos horários das unidades não climatizadas

a) Educação Infantil e Ensino Fundamental:

– Escolas que iniciam às 7h30: funcionamento até 10h.

– CEMEIs que iniciam às 8h: funcionamento até 10h30.

– Escolas que iniciam às 13h: funcionamento até 15h30.

– CEMEIs que iniciam às 13h: funcionamento até 15h30.

b) Escolas de horário integral:

– Ensino Fundamental/Anos Iniciais: funcionamento das 8h às 12h.

– Ensino Fundamental/Anos Finais: funcionamento das 8h às 12h30.

c) Educação de Jovens e Adultos (EJA):

– Etapa I: aulas das 18h às 20h30.

– Etapa II: aulas das 18h às 21h.

Como parte das ações para amenizar os impactos das altas temperaturas, a Prefeitura de Angra já instalou 164 novos ventiladores nas escolas não climatizadas e outros 275 devem ser instalados na próxima semana. Também foram adquiridos 284 bebedouros, sendo que 88 já foram enviados às escolas.

Caso a onda de calor persista após a próxima semana, a Prefeitura poderá estender a redução dos horários de aula. Se a situação climática melhorar, as unidades voltarão a funcionar em seus horários habituais.

A resolução completa sobre a decisão está no B.O nº 2.068 no site da Prefeitura de Angra: https://bit.ly/3X1U4K5.

Foto: Reprodução