Uma operação realizada pela Polícia Militar na sexta-feira (dia 14), em Barra Mansa, culminou na prisão de cinco pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas. A ação ocorreu nos bairros Santa Izabel e Bom Pastor, com o apoio do Serviço Reservado da PM.

Por volta das 8h30, no Condomínio Minha Casa Minha Vida, em Santa Izabel, um adolescente de 16 anos foi abordado com 44 pinos de cocaína. Em seguida, uma mulher de 22 anos e um homem de 18 anos foram detidos, sendo encontrados com eles drogas, dinheiro e rádios transmissores. O trio foi autuado por tráfico e associação ao tráfico, com o menor liberado após ser ouvido.

Mais tarde, por volta das 11h, a PM recebeu uma denúncia e prendeu três homens – de 21, 24 e 40 anos – no bairro Bom Pastor, após eles tentarem fugir para uma residência. Durante a ação, foram encontrados 134 pedras de crack, 127 tiras de maconha, além de rádios transmissores e celulares. Todos os detidos possuem anotações criminais, inclusive um deles sendo foragido do sistema prisional. O trio foi levado à delegacia, onde permaneceu preso.

Foto: Divulgação