O Prefeito de Resende, Tande Vieira, anunciou, ao lado do ex-prefeito, Diogo Balieiro, e do Secretário de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa, e do vice-prefeito, Davi, o início das cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município. O primeiro procedimento será realizado na Santa Casa de Resende a partir do próximo dia 22 de fevereiro. A implementação dessa ação é uma grande conquista para os moradores da cidade, possibilitando o acesso a um procedimento de alta complexidade.

O prefeito Tande ressaltou a importância deste anúncio, considerando-o um dos mais significativos do ano para a cidade. “Estamos dando início a um sonho antigo, que é a realização das cirurgias bariátricas pelo SUS. Uma luta que sempre esteve presente tanto para o Diogo, quando era prefeito, como para mim, quando fui deputado estadual, e, claro, para toda a equipe da saúde. O Diogo teve um papel fundamental na concepção desse projeto e hoje estamos concretizando esse sonho para nossa população”, afirmou o prefeito.

Ao seu lado, o ex-prefeito Diogo Balieiro comemorou a concretização da iniciativa. “Este é um momento histórico, fruto de um trabalho em conjunto que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas que precisam desse tratamento. Fico muito feliz em ver que conseguimos transformar essa ideia em realidade para a nossa cidade”, declarou Diogo.

O Secretário de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa, também destacou a importância do trabalho em equipe para viabilizar o acesso das pessoas ao procedimento. “Este é um marco para a saúde de Resende. Estamos preparados para iniciar o atendimento aos pacientes que atendem aos critérios do SUS, garantindo não só a cirurgia, mas também todo o acompanhamento necessário para um tratamento seguro e eficaz”, afirmou o secretário.

O início das cirurgias bariátricas pelo SUS é mais um passo importante para a ampliação do acesso à saúde de qualidade em Resende, reforçando o compromisso da administração municipal com o bem-estar da população.