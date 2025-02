A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (dia 19), um homem, de 48 anos, que estava foragido da Justiça desde a deflagração da Operação Cocite no ano de 2014, por cometer extorsão e usurpação de função pública. O homem foi preso no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por força do mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal em Volta Redonda/RJ, que determina o cumprimento da pena em definitivo de 10 anos no regime fechado.

O trabalho de inteligência que resultou na localização e captura do foragido foi desenvolvido por policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda, na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e no Grupo de Investigações Sensíveis (GISE).

Deflagrada em 2014, a Operação Cocite teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva contra 25 pessoas, acusadas dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de entorpecentes, quadrilha, usurpação de função pública, extorsão e estelionato.

Após as formalidades decorrentes da prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.