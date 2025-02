Dois suspeitos de furto e e dois suspeitos de roubo foram detidos pela Polícia Militar em ações simultâneas realizadas na quarta-feira (dia 19), em Barra Mansa. As prisões ocorreram em dois pontos distintos da cidade, envolvendo delitos que ocorreram no bairro Ano Bom e em áreas adjacentes, como o bairro Santa Rosa.

Os primeiros a serem detidos foram dois homens, de 37 e 51 anos, suspeitos de furtar materiais de uma obra no Hospital Santa Maria, no bairro Ano Bom. A guarnição recebeu informações de que a dupla havia invadido a construção do hospital durante a madrugada e levado diversos itens, entre eles latas de tinta.

Com base em imagens do circuito de segurança, os funcionários do hospital conseguiram identificar os suspeitos, que estavam com parte do material furtado. Durante a abordagem, a polícia encontrou quatro latas de tinta em poder da dupla, além de dois cartões de banco em nome de uma mulher e duas munições de calibre 32. Na delegacia, foi confirmado que os cartões pertenciam a uma vítima de outro furto, ocorrido na madrugada de terça-feira (dia 17), no bairro Santa Rosa.

O homem de 37 anos, que estava portando as munições, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e furto. O comparsa de 51 anos foi autuado por furto, mas liberado em seguida.

Roubo de carro

Em outra ocorrência, ainda em Barra Mansa, dois homens, de 54 e 49 anos, foram presos após roubarem um veículo no bairro Ano Bom. Um dos presos estava com tornozeleira eletrônica. A vítima, de 44 anos, teve seu VW Santana levado pelos criminosos, mas a ação dos policiais militares levou à recuperação do carro pouco tempo depois, já no bairro São Luiz.

Durante a abordagem, a polícia encontrou a pistola 380, carregada com 13 munições, escondida no banco do carona do veículo roubado. O homem de 54 anos, apontado como autor direto do roubo, tentou alegar que a arma havia sido perdida. Já o suspeito de 49 anos estava em um Kia Cerato e teria dado cobertura ao crime.

Dentro do Santana roubado, os policiais encontraram pertences da vítima, incluindo documentos e objetos pessoais. No Kia Cerato, foram encontrados vários documentos de veículos, chaves de carros e cartões bancários em nome de terceiros, possivelmente provenientes de outros furtos.