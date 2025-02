Em março, o pagamento dos benefícios do INSS se inicia no dia 6, pois Carnaval e Quarta-feira de Cinzas não são considerados dias úteis.

Segundo mostra o INSS, a tabela abaixo, é possível acompanhar as datas de pagamento da competência fevereiro, que teve início em 24 de fevereiro e vai até 12 de março. A data varia de acordo com o valor do benefício (igual ou superior ao salário-mínimo) e com o Número de Benefício (NB). No caso dos beneficiários que ganham salário-mínimo, os valores são pagos entre os cinco últimos dias úteis de cada mês e os cinco primeiros dias úteis do mês seguinte, de acordo com o número final do benefício:

Folha de fevereiro, para quem recebe valor igual ao salário-mínimo:

Final do benefício (NB): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Dia do pagamento: 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 6/3 7/3 10/3 11/3 12/3

Já os beneficiários que ganham mais que o salário-mínimo recebem o pagamento nos cinco primeiros dias úteis do mês.

Folha de fevereiro, para quem recebe mais que o mínimo:

Final do benefício (NB): 1 e 6 2 e 7 3 e 8 4 e 9 5 e 0 Dia do pagamento: 6/3 7/3 10/3 11/3 12/3

Outra informação importante é que, para efeito de pagamento, vale o número que vem antes do dígito verificador. Por exemplo, para o NB 999.999.991-9, o número que define o dia de pagamento é o 1, que vem antes do traço.

A tabela de pagamento deste ano pode ser consultada no link: Tabela de pagamento de benefícios 2025

Valor do benefício – O beneficiário do INSS pode obter as informações de seu pagamento pelo Meu INSS (aplicativo para celular ou site gov.br/meuinss), no item Extrato de Pagamento de Benefício. Nesse documento vão constar valor creditado, banco e descontos feitos no benefício, entre outras informações. Para ter acesso a esse extrato, é necessário se cadastrar e criar senha.