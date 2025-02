Na manhã desta quinta-feira (dia 27), a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagraram a Operação Código Aberto nos municípios de São Pedro da Aldeia/RJ, Nova Iguaçu/RJ e Rio de Janeiro – bairro de Irajá, na Zona Norte.

A ação visa combater os crimes de receptação e extorsão praticados por um grupo que atua no Rio de Janeiro enviando mensagens para vítimas de roubos de celulares, no intuito de obter informações confidenciais, como senhas e códigos, de maneira fraudulenta – prática conhecida como phishing. As vítimas também eram coagidas e pressionadas pelos criminosos com ameaças de morte, além do envio de fotos de armas e informações de dados cadastrais que continham seus endereços.

A deflagração é fruto de investigações que tiveram origem no roubo de um telefone celular funcional de servidor público federal, com emprego de arma de fogo. As apurações indicaram uma divisão da organização criminosa em núcleos, sendo que uma parte do grupo era responsável pela tentativa de desbloqueio dos aparelhos com envio de links maliciosos, e outra pelo envio de mensagens com extorsões e ameaças.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

São apurados os crimes de roubo, receptação, extorsão, invasão de dispositivo informático e organização criminosa.