A Polícia Civil da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (dia 27), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos, acusado de cometer diversos crimes de estelionato. A prisão ocorreu no bairro Jardim Belvedere. O investigado, funcionário de uma empresa administradora de planos de saúde com sede em Volta Redonda, foi identificado como responsável por aplicar um golpe que envolvia o envio de falsos boletos bancários.

Segundo as investigações, o suspeito, que tinha acesso aos dados da empresa, entrava em contato com clientes de planos de saúde e enviava boletos falsificados. Quando as vítimas efetuavam os pagamentos, o valor era direcionado para a conta bancária pessoal do criminoso.

Ao perceberem o erro, as vítimas procuravam a empresa administradora do plano de saúde, alegando já ter realizado o pagamento. Contudo, eram informadas de que o boleto era falso e que haviam sido vítimas de um golpe.

Durante a investigação, a polícia descobriu que o número de telefone utilizado para enviar as mensagens fraudulentas estava diretamente vinculado à rede de internet da própria empresa, o que levou à conclusão de que o autor do crime era um funcionário da instituição. O suspeito foi preso e agora responderá pelos seus atos.